Sommergespräch in Leonberg Schuhfabrik: Freie Wähler skeptisch

Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat mich an ein schlimmes Ereignis im August 1966 erinnert. Damals brach ein Damm des Steinbachsees, die Wassermassen ergossen sich durch das Mahdental, überfluteten die Autobahnen am Leonberger Dreieck und setzten halb Eltingen und weitere Gebiete an der Glems unter Wasser. Und es ist noch nicht so lange her, beim Hochwasser im Jahr 2010, waren wir nahe dran. Die dramatische Situation an der Ahr sollte uns daran erinnern, dass auch bei uns ein Damm durchweichen und dann brechen kann. Deshalb müssen die Dämme regelmäßig gewartet werden.