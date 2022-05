Bob Geldof, Silly und Nena zu Gast

Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr mit der gesungenen Musicomedy von Füenf. Ein Beispiel dafür, dass sich Leonberg in den vergangenen beiden Jahren einen Namen in der Festival-Szene gemacht hat, ist der Besuch von Bob Geldof, der am 14. Juli mit seiner Band auf der Bühne stehen wird. Der Live-Aid-Initiator, unermüdlicher Kämpfer für die Armen dieser Welt, Ex-Frontmann der Boomtown Rats und von der britischen Queen zum Ritter geschlagen, hat immer gesagt, dass ihn als Kind der Sechziger nur zwei Dinge interessieren: Musik und Politik.