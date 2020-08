Leonpalooza in Leonberg Das Festival hat das Zeug zum Dauerbrenner

Fast wie daheim im Wohnzimmer

Bei Leonpalooza kosten die Karten um die 30 Euro, die Zuschauerzahl ist auf 200 begrenzt, die auf Zweiersofas aus Paletten sitzen. Ursprünglich eine Raumaufteilung, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, hat sich dieser longue-artige Charakter als einer der Erfolgsfaktoren herausgestellt. Neben den Couches stehen Weinkisten, um Getränke und kleine Speisen abzustellen. Die Atmosphäre ist entspannt, fast wie daheim im Wohnzimmer.

Pluspunkt ist zudem die künstlerische Vielfalt des Programms: Nils Strassburg, der vor seinem Leonberger Engagement beim Stuttgarter Konzertveranstalter Russ gearbeitet hatte und selbst Musiker ist, hatte von Kabarett bis Comedy, von Rock bis Jazz ein buntes Angebot kreiert. Das Leonberger Kulturamt steuerte ebenfalls einige Programmpunkte bei.

Für (fast) jeden Geschmack was dabei

Ein richtiger Höhepunkt ist im Nachgang schwer auszumachen, eben wegen der breiten Palette. Julia Neigel begeisterte ein rockorientiertes Publikum, die „Hot Damn Horns“ zogen die Freunde von Soul und Funk in ihren Bann. Das trendige Duo „Glasenperlenspiel“ verzückte auffallend viele Frauen, die drei Musiker von „Fools Garden“ zeigten bei ihrer Nach-Corona-Heimpremiere, dass sie viel mehr drauf haben als ihren Hit „Lemon Tree“.

Intelligente Zwerchfell-Attacken kamen vonKohlhepp und Boettcher, Ingo Oschmann oder Lars Reichow, der belegte, dass der Humor in seiner Heimatstadt sich nicht auf die bekannte Fernseh-Fastnacht „Mainz bleibt Mainz“ beschränkt. Wer mehr auf Comedy steht, war bei Dodokay, den singenden Spaßmachern Füenf oder beim Comedy Clash richtig.

So bunt gestreut die Genres, so unterschiedlich das Auditorium, das eine Altersspanne von Mitte 20 bis Mitte 70 abgedeckt hat. Neben dem Kulturgenuss zeigten sich viele begeistert über den Veranstaltungsort Bürgerplatz. Der illegale Parkplatz erstrahlte in buntem Licht; dass die Römerstraße direkt daneben ist, war allenfalls an den ab und an vorbeifahrenden Feuerwehrautos zu merken.

Dieses Ambiente steckte auch die Künstler an. Viele ließen es sich nach der Show auf der Terrasse des Stadthallen-Restaurants Corfu-Palace gut gehen und nutzten die Nähe zu ihrem Publikum.