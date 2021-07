Leonberger Blickwinkel Mehr als ein extra bunter Farbtupfer

Leonpalooza – der Name ist an ein bekanntes amerikanisches Festival angelehnt, das für kulturelle Vielfalt steht – hat sich binnen eines Jahres zu mehr als einem besonders leuchtenden Farbtupfer in der Leonberger Kulturpalette entwickelt. Das hochkarätig besetzte Kulturtreffen steht für eine interessante Entwicklung, die in der Stadt gerade zu beobachten ist. Trotz der lähmenden Corona-Monate entwickelt sich etwas: Am Marktplatz ist wieder deutlich mehr Leben. Es gibt konkrete Überlegungen, mit Straßenkunst und mobilem Theater die Qualität des Lebens- und Wohlfühlraums Altstadt spürbar zu erhöhen. Das Tanztheater „Mr. Krake“ vor einigen Wochen war ein deutlicher Fingerzeig in diese Richtung.

Enthusiasmus und Sachlichkeit

Gleichzeitig gibt es die große Zukunftsfrage, wie die gesamte Innenstadt menschengerechter werden kann. Beim brisanten Thema Verkehrsberuhigung wäre ebenfalls die Altstadt ein guter Ort, um auszuprobieren, welche Effekte es hat, wenn die Gassen und Plätze mehr den Passanten und weniger den Autos gehören.

All das sind dicke Bretter, die in der nahen Zukunft gebohrt werden müssen. Gelingen wird es nur, wenn nüchterne Sacherwägungen mit Enthusiasmus und Fantasie kombiniert werden. So wie bei Leonpalooza.