Leonberger spenden für Ukraine Elf große Container voll mit Hilfsgütern

Doch die anrührenden Szenen und Begegnungen überwiegen: „Ein Mann ist extra noch einmal einkaufen gegangen, um neuwertige Sachen spenden zu können“, schildert die Citymanagerin. Der Pressesprecher berichtet von einem Tschetschenen, der selbst schon einen Angriffskrieg durchlitten hat: „Er ist mit seinen fünf Söhnen gekommen, um mit anzupacken.“ Wildfremde Menschen hätten stundenlang nebeneinander Spenden sortiert. „Da sind neue Kontakte, sogar Freundschaften entstanden.“

Die Tafel bekommt Lebensmittel

Das Rathaus-Team hat die alte Frachthalle wieder auf Vordermann gebracht. Vorhin waren noch Christian Schühle und Lia Heger von der Leonberger Tafel vorbeigekommen. Sie haben sieben Paletten mit haltbarer Nahrung abgeholt. Ein Segen, sagen sie. Seit die Welt auf die Menschen in der Ukraine schaut, geraten andere Hilfseinrichtungen in den Hintergrund. Übrig gebliebene Medikamente sollen jetzt an die internationale Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ gehen.

In der einstigen Frachthalle herrscht eine unwirkliche Ruhe. Da fährt ein Auto vor. Eine Frau will noch warme Kleidung abgeben. Das Helferteam muss sie zurückschicken.