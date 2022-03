Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine Stadt Leonberg sagt Sammeltermine ab

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zur Ukraine

Das betrifft auch die kommenden Sammeltermine in Leonberg, die eigentlich für Donnerstag, 10. März, und Samstag, 12. März, angedacht waren. Diese fallen vorerst aus. Bereits am vergangenen Samstag hatten die Helfer in Leonberg die Überlastung in Sindelfingen zu spüren bekommen. Dort seien eigentlich zwei Lastwagen angemeldet gewesen, die Spenden aus der ehemaligen Post hätten abholen sollen – und wegen der Überlastung in der Sindelfinger Zentrale doch nicht angerückt sind, berichtet Sebastian Küster. Die Hilfsgüter der Leonberger Spender werden nun vorübergehend bei der Freiwilligen Feuerwehr gelagert, bis sie abtransportiert werden können.

In der Zwischenzeit wird schon an einer Lösung gefeilt: So habe Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) bereits Gespräche geführt, um Möglichkeiten der logistischen Unterstützung auszuloten.