Kommentar Wenn die Hilfe fast zu groß wird

Und noch eins treibt die Helfer um: Längst nicht alles, was gebracht wird, wird auch gebraucht. Luftige Kleider, Ballerinas und andere Sommerartikel helfen im kalten Winter nicht weiter. Auch der Zustand mancher Gabe lässt, zurückhaltend formuliert, zu wünschen übrig. Wenn dann noch die eine oder der andere sich echauffiert, weil die Kleiderspenden nicht angenommen werden, so belastet das die ohnehin unter Dauerstress stehenden Aktiven nur noch mehr.

Die Menschen stehen zusammen

So beeindruckend die Anteilnahme ist: Es kommt vor allem auf das „Was“ und das „Wie“ an. Die Hilfsaktionen sind keine Altkleidersammlungen. Wer etwas tun möchte, sollte sich vorher unbedingt informieren, was wirklich benötigt wird. Im Zweifelsfall ist eine Geldspende der effektivste Weg, um gezielt zu helfen.

So bitter und dunkel diese Tage für uns alle sind, so bleibt unter dem Strich doch eine tröstliche Erkenntnis: In der Not stehen die Menschen zusammen – nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei uns. Das sollte uns ein wenig Kraft geben.