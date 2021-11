Leonberger Rettungshubschrauber Petition läuft nur noch wenige Tage

Leonberg - Die Unterstützung für die Petition zum Erhalt des Leonberger Standortes des Rettungshubschraubers Christoph 41 geht weiter. Auch die CDU-Fraktion im Böblinger Kreistag wird aktiv. Sie stellte den Antrag an die Landkreisverwaltung, für die Sitzung des Kreistags am 20. Dezember eine Resolution an die Landesregierung und den Landtag zum Verbleib des Rettungshubschraubers am Leonberger Krankenhaus zum Beschluss vorzulegen. Damit wendet sich die Kreistagsfraktion direkt an einen Parteifreund, denn das Innenministerium leitet Thomas Strobl (CDU).