Petition für Christoph 41 Jetzt sind die Parlamentarier gefragt

Einen ersten Stoß von knapp 1000 Unterschriften hat Ralph Gayer an Rainer Müller übergeben. Der ehemalige Leiter der DRK-Rettungswache in Leonberg ist einer der Initiatoren der Petition für den Erhalt des Leonberger Hubschrauber-Standortes. „Es bestätigt uns, wenn wir sehen, wie sehr sich die Bürger, Vereine, Kommunen für das Anliegen in der festen Überzeugung, dass sie gehört werden, einsetzen“, sagt Rainer Müller.

Bis 22. November werden offline Unterschriften gesammelt

Viele Unterschriften aus den Listen müssten noch online eingegeben werden. „Da ist uns die Feuerwehr von großer Hilfe und deshalb haben wir für die Listen den 22. November als Stichtag angesetzt“, erläutert er. Bis dahin wird das Renninger Einkaufszentrum noch einige beitragen, denn die Aktion läuft weiter nach dem Motto „Jede Unterschrift gibt der Sache mehr Gewicht“.

Wie funktioniert ein Quorum?

Quorum

Ein Quorum gibt für jede Petition an, wie viele Unterschriften benötigt werden, damit Open-Petition von den Entscheidungstragenden eine Stellungnahme einfordert. Erreicht man innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl an Unterschriften, so gibt es in der Regel eine öffentliche Anhörung – behandelt wird das Thema so oder so, wenn die Petition im Landtag eingereicht wird.

Kosten

Wird das Quorum erreicht, ist das ein Indikator, dass ein Thema aus Sicht einer erheblichen Anzahl von Bürgern relevant ist. Gleichzeitig vermeiden Quoren Kosten. Denn Volksentscheide werden letztlich von Steuergeldern gezahlt.

Stimmen

Die Höhe des Quorums orientiert sich an der Anzahl an Stimmen, die ein Abgeordneter benötigt, um in ein jeweiliges Parlament gewählt zu werden. Für das Quorum zählen nur die Unterschriften aus der Region, auf die sich die Petition bezieht. Jede Unterschrift ist wichtig, auch die von außerhalb der Region, erhöht sie doch die öffentliche Aufmerksamkeit.

Ausschuss

Die Petition kann in jedem Fall übergeben werden, unabhängig davon, ob das Quorum erreicht wird. Erst wenn eine Petition in den Petitionsausschuss des Landtags eingebracht wird, wird damit eine parlamentarische Prüfung angestoßen.