Petition für Rettungshubschrauber Christoph 41 schafft die 21 000 Unterschriften

Der Standortwechsel würde die notärztliche Versorgung der Menschen in dem bewohnerstarken und verkehrsreichen Ballungsgebiet Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Enzkreis inklusive Pforzheim, Rems-Murr-Kreis sowie Heilbronn aus der Luft deutlich verschlechtern, befürchten hingegen die Initiatoren der Petition. „Ich denke nicht, dass das Innenministerium nochmals so eine Studie in Auftrag gibt. Letztlich ist es eine politische Entscheidung“, sagt der Feuerwehrkommandant. Umso wichtiger ist das Zeichen, das die hiesige Bevölkerung für den Verbleib des Rettungshubschraubers in Leonberg gesetzt habe.