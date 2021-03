Leonberger Blickwinkel Die Kommunen stecken in der in der Klemme

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass praktikable Ansätze, die in den Rathäusern entwickelt wurden, nicht durch lebensfremde Verordnungen gestoppt werden. So schwebt dem Leonberger Oberbürgermeister vor, das Impfzentrum in der alten Hauptpost für praktische Ärzte zu öffnen, um großes Gedränge in den Praxen zu vermeiden. Die Idee kommt nicht von ungefähr: Martin Georg Cohn steht in engem Austausch mit Timo Hurst, dem Vorsitzenden der Leonberger Kreisärzteschaft.