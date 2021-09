Neues Fest in Leonberg Musik verzaubert die Altstadt

Leonberg - Es sind die kleinen Momente, die Großes noch größer machen. Auf dem Leonberger Marktplatz – es ist dunkel, und der Zeiger der Uhr am Alten Rathaus hat die Zehn überrundet – will das Publikum die Musiker nicht von der Bühne lassen. Also greift Markus Schölch in die Tasten und David Hanselmann zum Mikrofon: „Mighty Quinn“. Die beiden Musiker interpretieren den Kracher von Manfred Mann einzigartig: Schölch holt aus seinem Keyboard den Klang eines ganzen Orchesters heraus. Und Hanselmann singt mit einer unglaublich Inbrunst. So werden Monumentalfilme musikalisch unterlegt.