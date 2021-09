Leonberger Altstadt OB für autofreien Marktplatz am Abend

Tanztheater am Freitag und Samstag

Ein gutes Beispiel für eine gelungene Rathausbelebung ist für den Rathauschef die Veranstaltung „Altstadt erleben“ an diesem Freitag und Samstag. An beiden Tagen gibt es vom Nachmittag bis in den Abend Jazz an drei unterschiedlichen Orten. Jeweils um 18 Uhr tritt das Tanztheater „Mr. Krake“ auf. Die Geschäfte haben am Freitag bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag bis 18 Uhr.