Leonberg stellt Förderantrag Fünf Millionen Euro für Verkehrsberuhigung

In dieser zentralen Verbindungsachse zwischen dem Marktplatz und dem Neuköllner Platz läuft noch bis in den Dezember ein sogenannter Verkehrsversuch: Von den einstmals vier Autospuren sind zwei vorläufig für Busse und Fahrräder reserviert. So will die Stadt testen, ob es durch die Einschränkungen zu größeren Staus oder längeren Fahrzeiten für die Autos kommt.