Kommentar zum Verkehr in Leonberg Es kommt auf die jeweilige Brille an

Setzt man die Sehhilfe der Radfreunde auf, ist es natürlich begrüßenswert, dass mehr Platz für umweltfreundliche Verkehrsmittel geschaffen und viele Gefahrenstellen entschärft werden. Der Anreiz zum Umstieg kann so erhöht werden.

Mehr Bucht als Spur

Doch ist der Anreiz beim jetzigen Modell wirklich so groß? Die Umweltspuren bestehen sowohl in der Eltinger Straße wie auch in der Brennerstraße, die ebenfalls zum Versuchsgebiet gehört, vor allem aus Buchten, die vergleichsweise schnell wieder enden. Das liegt weniger am Willen der Leonberger Planer als vielmehr an den Gegebenheiten. Die beiden Verkehrsachsen wurden seinerzeit gebaut, um Autos schnell durch die Stadt zu bringen, und um Geschäfte und Betriebe beliefern zu können.

Letztere sind immer noch da, besonders in der Brennerstraße. Die gelben Trennlinien müssen also regelmäßig unterbrochen werden. Wirklich attraktive Radwege sehen anders aus.

Kein kompaktes Zentrum

Es kommt noch ein weiteres – gravierenderes – Problem dazu: Leonberg hat kein kompaktes Zentrum, die Innenstadt ist verschachtelt, die Eltinger Straße eine Art kleine Stadtautobahn, die die einzelnen Pole verbindet. Einen angenehmen Gehweg zwischen Marktplatz und Leo-Center gibt es nicht. Und deshalb ist auch ein wirklich attraktiver Radweg kaum zu realisieren.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Fördergelder für Leonberg Fußgänger und Radler sind die Gewinner Mit dem neuen Bosch-Campus in der Poststraße wird das gesamte Areal aufgewertet und für mehr Aufenthaltsqualität neu geordnet.

Erst wenn der städtebauliche Prozess des Zusammenwachsens merkliche Formen annimmt, ist hier mit echten Verbesserungen zu rechnen. Elementarer Bestandteil hierfür ist das Postareal als urbanes Bindeglied. Doch nachdem das neue Quartier im Gemeinderat endlich beschlossen wurde, ist nun gar nichts mehr davon zu hören.

Postareal als Bindeglied

So bleibt die Erkenntnis, dass die von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn zurecht vorangetriebene Vision einer „Stadt für morgen“ ganz viele Einzelteile braucht, um zu einem großen Ganzen zu wachsen. Der Verkehrsversuch ist freilich eins davon.