Leonberg Elektroautos parken weiterhin kostenlos

Darüber hinaus, so merkte seinerzeit Axel Röckle, der Fraktionschef der Freien Wähler an, sei gar nicht ausgemacht, ob E-Autos wirklich die alleinige Zukunft gehört. Am Ende wurde das kostenlose Parken ohne weitere Schilder beschlossen und auf Ende 2020 begrenzt.

Gratisparken bis Jahresende 2025

Jetzt geht es also fünf Jahre weiter. Wäre es nach der Stadtverwaltung gegangen, hätte die Befreiung für Nichtbenziner sogar unbegrenzt gegolten. Doch Ottmar Pfitzenmaier warnte vor einer völligen Freigabe: „Wir wissen doch gar nicht, wie der technische Stand in ein paar Jahren ist“, meinte der SPD-Fraktionschef. „Vielleicht gibt es dann schon etwas ganz anderes.“ Ein Argument, das den anderen Fraktionen einleuchtete. Jetzt gilt das Gratisparken bis zum 31. Dezember 2025.

Die betreffenden Parkplätze befinden sich in der Altstadt, in der Steinstraße auf dem Festplatz, am Hallenbad und an der Steinturnhalle; zudem an der Stadthalle, in der Neuköllner Straße unter dem Leo-Center, in der Römerstraße auf Höhe des ehemaligen Schuhhauses Bayer und am nördlichen Ende des Eltinger Fußwegs.

E-Batterien brennen stundenlang

Das Altstadt-Parkhaus hingegen ist für Elektro- und Hybrid-Autos bis auf Weiteres tabu. Nicht etwa, weil das die Kommunalpolitik nicht will, sondern aus Sicherheitsgründen. Der Knackpunkt sind die Batterien der E-Autos. Sie lassen sich nicht löschen und brennen deshalb im Zweifel stundenlang. Die Feuerwehr muss sie kühlen. Wird es zu heiß, gibt es Probleme mit der Gebäudestatik.

In einer Tiefgarage können auch keine Löschcontainer in Lastwagengröße zum Einsatz kommen. Brennt ein E-Auto auf freier Strecke oder im Engelbergtunnel, kommt dieser zum Einsatz. Das Auto wird dort eingetaucht. Unter der Altstadt ist es dafür schlicht zu eng. Das hatte jüngst eine Sicherheitskontrolle ergeben.