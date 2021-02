Am Rathaus Leonberg Zuschuss vom Land für neue E-Tankstellen

Wobei der Gemeinderat im Juli beschlossen hatte, dass von den zwölf vorgesehen E-Tankstellen zwei am Rathaus platziert werden sollen. Jeweils eine soll am Bahnhofsparkhaus und an der Stadtbibliothek errichtet werden. Außerdem wird geprüft, ob bei den Hochhäusern an der Neuköllner Straße eine Anlage machbar ist.

Über Standorte entscheidet EnBW

Diskussionen hatte es vor allem über die Standorte in den drei Teilorten gegeben. In Gebersheim hatten die Lokalpolitiker für den abseits gelegenen Parkplatz am Sportheim plädiert, um keine Parkplätze in der Ortsmitte zu verlieren. Ähnlich in Warmbronn: Der Ortschaftsrat wollte, dass die Ladestation an die entlegene Staigwaldhalle kommt. In Höfingen war die Ditzinger Straße Favorit.

Der Planungsausschuss des Gemeinderates hatte allerdings später entschieden, dass die Ladestationen in dicht besiedelten Gebieten angebracht werden sollen, damit möglichst viele Menschen ihre E-Autos laden könnten. Letztlich habe die Stadt aber nur ein Vorschlagsrecht, die endgültige Entscheidung liege bei der EnBW, die die Stationen betreiben wird.