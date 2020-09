Ordnungsamt Leonberg Jürgen Beck geht bald nach Sindelfingen

Leonberg - Jürgen Beck, Noch-Ordnungsamtsleiter in Leonberg, tauscht seinen Schreibtisch. Am Dienstnachmittag wurde der 48-Jährige vom Gemeinderat in Sindelfingen zum Chef des dortigen Ordnungsamtes gewählt. Das hat die Stadt Sindelfingen auf ihrer Homepage mitgeteilt. Zum Zeitpunkt des Wechsels gab es keine Angaben. Becks jetziger oberster Dienstherr, Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD), wusste offiziell nichts von der Bewerbung in der Nachbarstadt.