Leonberg Alligators Ausrutscher sind streng verboten

Der Headcoach Fabian Hoyer ist guter Dinge. Seit Anfang Juni wird hart trainiert. Zwar haben Spieler den Verein verlassen, beziehungsweise Helm und Schuhe an den nagel gehängt – unter anderem Gökhan Sahin, der Chef der Defensive –, dafür sind aber auch andere aus der eigenen Jugend nachgerückt. „Trotz Corona haben wir als Abteilung relativ guten Zuwachs gehabt“, sagt Fabian Hoyer. „Insgesamt sind für Seniors, Juniors, Flaggies und Cheerleaders so 15 bis 20 Neue dazugekommen.“

Der Kontakt wurde auch in der Zeit gehalten, in der nicht auf dem Platz trainiert werden konnte. „Football ist ein Spiel, in dem man viel thematisch und theoretisch machen kann“, sagt Fabian Hoyer. Weil coronabedingt keine Testspiele möglich waren, behalfen sich die Leonberger mit gemeinsamen Trainingseinheiten.

Saison mit Play-off-Charakter

In den Vergleichen mit den Oberliga-Vertretern Tübingen Red Knights und Fellbach Warriors kam der Headcoach zu der Erkenntnis: „Wir stehen nicht schlecht da.“ Zudem wurde ein sogenanntes Charity-Spiel gegen den bayerischen Oberligisten Franken Knights knapp gewonnen.

Die verkürzte Saison hat so etwas wie einen Play-off-Charakter. Ausrutscher sind verboten, weil sie kaum wieder gut zumachen sind. Als stärksten Gegner im Kampf um den Titel sieht Fabian Hoyer die Heidelberg Hunters. Zum direkten Aufeinandertreffen kommt es am 17. Oktober in Heidelberg. Die ersten beiden Duftmarken hat der Gegner bereits gesetzt. Nach dem 61:0 gegen die Kornwestheim Cougars ließen sie ein 40:0 bei den Ludwigsburg Bulldogs folgen.

Die Spiele der Leonberg Alligators

Termine

Ostalb Highlanders (11. September, 15 Uhr/Lewa -Sportpark Leonberg)

Ludwigsburg Bulldogs (18. September, 15 Uhr/Lewa-Sportpark Leonberg)

Kornwestheim Cougars (25. September, 15 Uhr/Stadion Kornwestheim, Jägerstraße)

Heidelberg Hunters (17. Oktober, 16 Uhr/Fritz-Grunebaum-Sportpark, Harbigweg 9)

Neckar Hammers (23. Oktober, 14 Uhr/FSV-Sportplatz, Moos, Schwenningen)