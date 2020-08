American Football in Leonberg Alligators sagen Spielbetrieb in dieser Saison ab

Gesundheit aller Beteiligten geht vor

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leichtgefallen. „Ein ausschlaggebender Punkt, der uns zur Absage bewogen hat, sind die weiterhin bestehenden Beschränkungen des Trainingsbetriebs“, sagt Turian. In der Zwischenzeit dürfen die Alligators zwar wieder in Gruppen von bis zu 20 Personen mit Kontakt trainieren, Einheiten in voller Teamstärke mit 22 Personen sind aber noch untersagt. „Die sind aber zwingend notwendig, um Spielsituationen einzustudieren“, sagt Luis Turian. Ein weiterer Punkt, der die Alligators vor einer Saison-Teilnahme zurückschrecken lässt, ist das vom Footballverband Baden-Württemberg auferlegte Hygienekonzept. „Wir wären deutlich eingeschränkt, so darf beispielsweise nur ein Trainer ohne Mundschutz auftreten“, sagt der Abteilungsleiter, der keinesfalls die bestehenden Einschränkungen kritisieren möchte, mit seinem Team aber eine Entscheidung für die eigenen Mannschaften treffen musste. „Es wäre mit den Abstandsregelungen ein enormer organisatorischer und personeller Aufwand, einen Spieltag zu stemmen und alle Hygienemaßnahmen einzuhalten, diesem sind wir als Abteilung nicht gewachsen. Und am Ende liegt uns die Gesundheit aller Beteiligten am Herzen“, sagt Luis Turian.