Landwirtschaft im Altkreis Hitze macht den Bauern zu schaffen

Wo bleibt der Regen?

Das Getreide sei zwar großteils geerntet worden, aber auch dort sieht man die Auswirkungen der Dürre. Gibt es über lange Zeit zu wenig Wasser, bilden sich Kümmerkörner, die vor der Weiterverarbeitung zum Mehl in der Mühle aussortiert werden müssen. Bis zu neun Prozent sogenannten Ausputz habe es in diesem Jahr gegeben, berichtet Siegle. Was es bräuchte: Regen, laut Siegle am besten um die 50 Liter pro Quadratmeter.