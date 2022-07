Erntebeginn im Altkreis Landwirte sind vorsichtig optimistisch

Mit Wintergerste zufrieden

Hans-Georg Schwarz führt auf dem Falkenhof in Gebersheim, dort, wo das Heckengäu in das Strohgäu übergeht, einen großen Milchviehbetrieb. Von Regen gibt in es dieser Woche keine Spur, als er bei Sonnenschein und Wärme die Wintergerste erntet. Der Mähdrescher zieht seine Bahnen und schleppt eine Staubwolke hinter sich her. Auf insgesamt 35 Hektar baut der Landwirt, der zum geschäftsführenden Vorstand des Bauernverbands Nordschwarzwald-Gäu-Enz gehört, Getreide an.