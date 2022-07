Kükenschredder-Verbot Renninger Hof hält jetzt Zweinutzungshühner

Das Töten von männlichen Küken ist in Deutschland seit Januar verboten. Landwirte stellt das wirtschaftlich vor große Herausforderungen. Denn die Aufzucht der männlichen Nachkommen von Legehennen ist teuer, bringt aber kaum Geld ein, weil ihr Fleisch sich so gut wie nicht verwerten lässt. Subventionen gibt es nicht. Gleichzeitig konkurrieren die Betriebe mit anderen europäischen Ländern, in denen das Kükenschreddern weiterhin erlaubt ist.