Kreissparkasse Leonberg Sechsjähriger macht das Gebäude platt

„Letzte Gelegenheit einen Blick auf den alten Arbeitsplatz zu werfen“, sagt Steffen Killian, Geschäftsbereichsleiter Privatkunden in Leonberg. Der Standort habe schließlich eine lange Tradition. Aber zum sprichwörtlich weinenden Auge, geselle sich auch die Freude an dem, was neu entsteht.

Wo werden die KSK-Kunden betreut?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits im Mai in die Interimsstandorte am Leonberger Marktplatz umgezogen. Im Sommer wurden nicht nur das Mobiliar und weitere Einrichtungsgegenstände an Vereine und anderen Kunden gespendet, sondern die Gebäude von den Hilfsorganisationen für Übungen genutzt. Ein Leonberger Unternehmen hat bis Ende September die Entrümpelung des Rests vorgenommen.

„Wir brechen etwa 13 000 Kubikmeter Gebäude ab, das entspricht einem Volumen von sieben Schwimmbadbecken mit einer Länge von 50 Metern“, rechnet der Projektleiter Daniel Häußler vor. Darüber hinaus hat die Sparkasse einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt, die Baustelle auf die Einhaltung von Baustandards zu überwachen. Um weitestgehenden Lärmschutz sowie Staubbindung zu erreichen, wurden spezielle Maschinen angefordert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Drei Standorte im Altkreis machen zu

Selbst die Natursteine aus den Mauern sind begehrt, sie werden dem Verein „Weg zur Freiheit“, eine Einrichtung der christlichen Drogenhilfe in Warmbronn, gespendet.