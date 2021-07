Medizinische Versorgung Der Verlust von Hausärzten führt zu mehr Not

Und so ist beispielsweise Andreas Häcker, der mit einer Kollegin seit 2002 in Ditzingen eine Niederlassung als hausärztlicher Internist hat, längst über die Situation in Höfingen informiert. „Was die Kapazität betrifft, sind auch wir schon immer am Limit, und in Corona-Zeiten kommt noch eine erhebliche Mehrbelastung dazu.“ Er sei natürlich verpflichtet, neue Patienten aufzunehmen. „Obwohl wir gerne sagen würden, wir sind an der Grenze, versuchen Sie es bitte woanders, doch die Kollegen sind in der gleichen Situation“, sagt der 59-Jährige.