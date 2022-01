Kommentar zur Stadtentwicklung Die Nachbarn machen es Leonberg vor

Die Vision der menschengerechten Innenstadt

Keine Frage: Pläne gibt es, allen voran die „Stadt für morgen“. Martin Georg Cohns Vision einer menschengerechten Innenstadt, in der Autos lediglich eine nachgeordnete Rolle spielen, entspricht dem Zeitgeist und weist auch in die richtige Richtung. Ein erster Schritt in das Morgen ist der anstehende Test, ob die vier Spuren in der Eltinger Straße und in der Brennerstraße für den Individualverkehr auf zwei Bahnen reduziert werden können.