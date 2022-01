Wohnungen in Gerlingen Neue Regeln für die Stadtentwicklung

Lesen Sie aus unserem Angebot: Verpflichtung zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Wie sich die Regelungen zur Außenentwicklung dauerhaft mit dem Gebot der Eindämmung des grassierenden Flächenverbrauchs vertragen, auf das auch die Gerlinger Grünen in Anträgen hingewiesen hatten, muss sich freilich erst noch weisen. Einwände hatte auf diesem Hintergrund in der jüngsten Gemeinderatssitzung lediglich der Stadtrat Manuel Reichert (Fraktion Junge Gerlinger), der sich „eine zurückhaltendere beziehungsweise auf den Bruhweg II begrenzende Formulierung in puncto städtebaulicher Außenbereichsentwicklung gewünscht“ hätte. Reichert versagte dem Papier deshalb seine Zustimmung.

Mindestens 20 Prozent der entstehenden Wohnflächen sollen in Gerlingen „bei Neubauprojekten einer bestimmten Größe“ künftig einer „Sozialbauverpflichtung“ unterliegen. Konkret heißt das: Ein Drittel dieser Wohnflächen muss dann mit einem Abschlag von 33 Prozent unter den ortsüblichen Vergleichswerten vermietet oder verkauft werden, zwei Drittel mit einem Abschlag von 15 Prozent. Dies soll bereits beim Projekt Bruhweg II gelten.

Klimaneutrales Baugebiet

Für das rund zwölf Hektar große Neubaugebiet sieht der Leitfaden verbindlich eine altersgemischte Struktur vor, was unterschiedliche Wohnformen für Familien, Singles oder Senioren bedingt. Durch eine sogenannte Konzeptvergabe will die Stadt beim Verkauf von kommunalen Flächen in dem Gebiet seine Einflussmöglichkeiten auf die konkrete Nutzung und Gestaltung wahren. Verbindlich vorgesehen sind überdies zwei Mobilitätsstationen mit Angeboten zu Pedelecs, Car-Sharing oder Ladeinfrastruktur. Grundsätzlich strebt die Stadt mit dem Eckpunktepapier an, das Neubaugebiet Bruhweg II klimaneutral zu entwickeln.

Vor dem Baustart

Grabung

Bis etwa Mai 2022 finden im Gebiet Bruhweg II noch archäologische Rettungsgrabungen statt. Bevor die Bauarbeiten beginnen, müssen die steinzeitlichen Spuren fachgerecht dokumentiert und geborgen werden. Ab Frühjahr 2022 sollen die Grabungen dann durch eine Ausstellung im Stadtmuseum begleitet werden. Einige der Fundstücke, die teils mehr als 7000 Jahre alt sind, werden dann voraussichtlich ausgestellt. Baubeginn

Zuletzt war für das Neubaugebiet von einer Bauphase zwischen 2024 und 2027 die Rede. Einen konkreten Termin für den Baubeginn gibt es nach Auskunft der Stadt derzeit aber noch nicht.