Weissach - Monatelang sind in Weissach regelmäßig die Gemüter hochgekocht, wenn es um das Neubaugebiet „Am Graben“ ging. Die emotionale Debatte um den Bürgerentscheid fand am Sonntag schließlich ein recht trocken-bürokratisches Ende: Die Weissacher haben sich entschieden, 55 zu 45 Prozent. Jetzt ist es eben so.