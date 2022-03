Klimaschutz in Rutesheim Der Klimabeirat nimmt seine Arbeit auf

Rutesheim - Jetzt wird es konkret: Der Rutesheimer Klimabeirat ist konstituiert und hat seine Arbeit aufgenommen. Als beratender Ausschuss für ein klimafreundliches Rutesheim wird er künftig in der nachhaltigen Entwicklung und Gestaltung der Stadt ein wichtiges Wort mitreden. „Es sind einige interessante Themenfelder auf den Tisch gekommen“, sagt die Bürgermeisterin Susanne Widmaier. „Es ist uns wichtig, die Bürgerschaft nicht nur über alle Schritte beim Klimaschutz zu informieren, sondern sie auch aktiv in die Prozesse mit einzubinden. Dieses Ziel wurde in der ersten Sitzung unseres Klimabeirats erneut bekräftigt.“