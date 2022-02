Rutesheimer Haushalt 2022 Bauland bringt Geld in die Stadtkasse

Für die Erweiterung des Kindergartens in der Silcherstraße in Perouse ist eine weitere Finanzierungsrate von 1,4 Millionen Euro eingestellt. In ein weiteres Vorhaben, das noch die Haushalte in den kommenden Jahren belasten wird, fließen 870 000 Euro – es geht um die Erneuerungen und Sanierungen des städtischen Abwassernetzes.

„Krautgärten“ in Perouse

Auch im Waldenserort Perouse wird investiert. Dort soll das nächste Wohngebiet entstehen – und zwar in den „Krautgärten“. Dafür stehen 1,4 Millionen Euro für den Erwerb von Grundstücken bereit. Wie auch auf dem Bosch-Areal stellen sich die Stadträte hier ein attraktives Wohngebiet mit hohem sozialen Anspruch vor, kombiniert mit ebenso hohen Ansprüchen an den Umwelt- und Klimaschutz. Zumal die Stadt nach dem Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes entschlossen ist, konsequent einen eigenen „Rutesheimer Weg“ zu beschreiten. Dabei geht es nicht nur um die Klimaneutralität der kommunalen Einrichtungen, sondern der gesamten Stadt – vor allem um die Bereiche Wärme, Strom und Verkehr.

Die restlichen 4,3 Millionen Euro sind unter anderem für den Anbau von Schlafräumen für die Ganztagesbetreuung im Kindergarten an der Richard-Wagner-Straße geplant. Investiert wird auch in die Energieversorgung, Mobilität, Digitalisierung und in Freizeitangebote. Nicht ohne Sorgen haben alle Fraktionen auf die Entwicklung der Personalkosten geblickt. Die machen mit aktuell 12,2 Millionen Euro rund ein Drittel der Ausgaben des Ergebnishaushaltes aus.

Gutes Personal ist wichtig

Aber quer durch alle Fraktionen herrscht Einmütigkeit, dass gutes und ausreichend vorhandenes Personal ein wichtiger Baustein einer guten Infrastruktur ist – und nicht nur Gebäude, Straßen und Anlagen. Die Mitarbeitenden der Sozialstation, in den Pflege- und Senioreneinrichtungen sowie den Kitas würden eine tolle Arbeit leisten und zurecht einen guten Ruf genießen – was auch für das Personal in den sonstigen Bereiche der Stadtverwaltung gelte.

Dass die Verwaltung gut wirtschaftet, lässt die Stadträte positiv in die Zukunft blicken. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb soll steigen, obwohl bereits 2022 mit 2,7 Millionen Euro etwa 1,5 Millionen Euro mehr erzielt werden als im Vorjahr. Das ist Geld für Investitionen und stärkt die Rücklagen (fast zehn Millionen Euro) auf einem hohen Niveau.