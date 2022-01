Aufforstung in Perouse Grünstreifen an der A8 wird zum Wald

Die inzwischen realisierte Verkehrsberuhigung für Perouse umfasst zwei Komponenten. Im Westen wurde die Heimsheimer Steinbruchspange umgebaut, damit der Verkehr aus dieser Richtung nicht mehr durch den Waldenserort fließen muss. Im Osten wurde eine vom Ort abgerückte Umgehungsstraße aus Richtung Malmsheim mit einem sechs Meter hohen Lärmschutzwall gebaut. Diese hat eine ampelgesteuerten Kreuzung sowie einen neuen Kreisverkehr an der Straße nach Flacht. All dies ging fast ausschließlich auf Kosten der Stadt Rutesheim. Als Zugabe entstanden in Perouse eine große Bäckereifiliale mit angehängtem Lebensmitteldiscounter und ein Festplatz hinter dem Lärmschutzwall.