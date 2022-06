Er ist optimistisch

Für seine Position hat der neue Mann einen guten fachlichen Unterbau: In Stuttgart hat er Umweltschutz- und Energietechnik studiert. „Ich freue mich schon sehr auf die vielen spannenden Aufgaben, die auf mich hier in den kommenden Monaten und Jahren zukommen werden“, sagt Stauch. Der Mann mit Bart und Brille macht dabei einen optimistischen Eindruck. „Leonberg hat in der Vergangenheit schon einiges getan. Aber es gibt noch sehr viele Potenziale, die ich jetzt ausschöpfen möchte.“ Sein Ziel: Gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg möchte er Leonberg bis spätestens zum Jahr 2040 treibhausgasneutral machen. „Das ist ambitioniert, aber nicht unmöglich“, so Stauch.