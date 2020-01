Lokale Agenda Leonberg Stadt muss mehr fürs Klima tun

Lesen Sie hier: Zehn Eier und (k)einen Kassenzettel, bitte!

Heizung nachts runterdrehen, spart viel Geld

Eine wichtige Rolle kommt dabei auch dem so genannten Energiemanagement zu. Darum kümmert sich bereits ein Mitarbeiter des Gebäudemanagements, allerdings nur zu einem kleinen Prozentsatz seiner Stelle, bedauert Beising. „Deswegen haben wir eine Aufstockung dieses ­Bereichs angeregt.“ Denn allein dadurch, dass in den Schulen über Nacht und am Wochenende die Heizung nach unten reguliert wird oder die Temperatur in Sporthallen nach tatsächlicher Belegung eingestellt ist, könnten ebenfalls zwischen zehn und 20 Prozent Energie eingespart werden. „So wird das Energiesparen durch Abstellen oder wenigstens Runterfahren der Heizung am Wochenende noch immer nicht in den städtischen Gebäuden und Schulen konsequent durchgeführt“, kritisiert der Energiekreis-Sprecher.

Die Grünen-Fraktion hatte während der Haushaltsberatungen beantragt, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen. Diese wurde zwar abgelehnt, hatte aber eine Debatte über den Sinn von Klimaschutz- und Energiemanagement zur Folge.

Zahlreiche Maßnahmen auf lokaler Ebene

„Ein Klimaschutzmanager wäre natürlich auch gut, der vor allem das städtische Personal und die Bürger informiert, wie man mehr für den Klimaschutz tun kann“, meint Rüdiger Beising. Der Energiekreis biete aber schon seit vielen Jahren Beratungen, Vorträge und Führungen für die Bürger an.

Eine weitere Forderung in dem Klimaschutz-Papier könnte bereits bald Realität werden. Ein „beispielhaftes Quartier auf städtischem Gelände mit Niedrigstenergiestandard“ ist für den Streifen Neubauten entlang der Berliner Straße vorgesehen. Auch die Pflanzung von neuen Bäumen für 30 000 Euro jährlich hat der ­Gemeinderat beschlossen.

Zu den weiteren Anregungen gehören der Ausbau der Nahwärmeversorgung, der Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Gebäuden sowie Bezug von Ökostrom für diese, Photovoltaikanlagen auf allen geeigneten städtischen Dächern, mehr Elektrofahrzeuge im städtischen Fuhrpark, wo es bislang nur eines gibt. Auch der Ausbau des E-Ladenetzes (mit Ökostrom), mehr Grünanlagen und Erhalt von Bäumen und die rasche Umsetzung des Radverkehrsplans sind gefordert. Letzterer liegt seit Jahren auf Eis.

Bürger fordern und fördern

Auch ihre Einwohner solle die Stadt mehr unterstützen, in dem etwa Vorschriften für kleine Photovoltaikanlagen an Balkonen vereinfacht oder Niedrigst­energiehäuser gefördert werden.

Nicht nur die Stadt, auch die Bürger sollen in die Pflicht genommen werden, geht es nach dem Klimaschutztreff. So solle etwa im Rahmen von Bebauungsplänen festgelegt werden, dass auf geeigneten Dächern Photovoltaikanlage installiert werden müssen, außerdem E-Ladestationen in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern.

Termine:

Der Energiekreis trifft sich am Mittwoch, 15. Januar, 19 Uhr im Rathaus Leonberg. Der nächste Klimaschutztreff findet am Freitag, 17. Januar, von 17.30 bis 19 Uhr im Bürgerzentrum Stadtmitte statt. Am Freitag, 31. Januar, gibt es von 17.30 bis 19 Uhr an gleicher Stelle die nächste Energie-Sprechstunde.