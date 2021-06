Kleintierzüchter Merklingen Ein Kaninchenfreund verabschiedet sich

Auch Werner Schuhmacher hat viel Zeit und Leidenschaft in seine Zucht investiert, hat ebenfalls Ausstellungserfolge zu verzeichnen und ist zufrieden: „Züchterischer Ehrgeiz spielt bei dem Hobby auch eine Rolle, man will schon auch Preise gewinnen“, das gibt er gerne zu. Und stellt im gleichen Atemzug klar: „Aber Kaninchenzucht ist kein Hobby, mit dem man Geld verdienen kann. Das tut man aus Freude am Tier.“