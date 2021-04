Landschaftspark in Leonberg Kein Streichelzoo auf der Autobahntrasse

Dieser Bereich der alten Autobahntrasse soll umgestaltet werden. Foto: Stadt Leonberg

Ob und in welcher Form Gastronomie eingerichtet werden kann, also als festes Lokal oder über Foodtrucks mit entsprechender Aufstellfläche, dazu soll sich der Gemeinderat noch einmal Gedanken machen. „Wichtig wäre, dass man die Anschlussstellen für Strom, Wasser und Abwasser im Plan vermerkt“, regt Wolfgang Schaal (Freie Wähler) an. „Auch im Hinblick auf eine mögliche Landesgartenschau“, ergänzte er mit Blick auf eine Idee, die zuletzt im Oberbürgermeister-Wahlkampf Thema gewesen war.

Die alte Autobahntrasse ist heute die größte innerstädtische Grünfläche, die größtenteils als Mähwiese genutzt wird. Lediglich im unteren Teil gibt es bislang Wege und einen Spiel- sowie Bolzplatz. Das Gelände soll nun durch eine Umgestaltung zum Freizeitgebiet aufgewertet werden. Gleichzeitig sollen aber neue Verbindungen geschaffen werden. Bislang trennt die alte Autobahntrasse den Stadtteil Ramtel von der übrigen Kernstadt. Hier sollen neue Wege und Querverbindungen entstehen. Zudem sind neue Verbindungen vom Gebiet oben am Engelberg nach unten in die Stadt vorgesehen.

Sonnenterrassen statt steilem Aufstieg

Das Gelände ist schwierig, an einigen Stellen beträgt die Steigung bis zu zehn Prozent. Zwar soll es keine Treppen geben, Barrierefreiheit ist aber trotzdem nicht möglich. Eine bessere Aufenthaltsqualität soll etwa durch Sonnenterrassen erreicht werden, für die Erdarbeiten notwendig sind. Die Wege für Fußgänger und für Radfahrer sollen nach der Bürgerbeteiligung noch weiter voneinander entfernt angelegt werden, um Unfälle zu vermeiden. Auch der Zugang am oberen Ende vom Brombeerweg soll entschärft werden, damit Radfahrer nicht mehr mit hoher Geschwindigkeit einfahren können.

Um die Bürger an der Neugestaltung zu beteiligen, war für den vergangenen Herbst ein Rundgang vorgesehen, der aber coronabedingt ausgefallen ist. Stattdessen konnten Ideen und Anregungen von Mitte bis Ende Januar über ein Online-Formular eingereicht werden, aber auch per Brief oder Fax. 280 Eingaben sind erfolgt, was für eine Bürgerbeteiligung ein sehr gutes Ergebnis ist.

Realisierung noch in diesem Jahr

Nach der Zustimmung im Gemeinderat können die Landschaftsarchitekten die Änderungen dann einarbeiten und die Ausschreibung der Arbeiten vorbereiten. Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfolgen, voraussichtlich mit Baustart im September. Denn das Projekt wird über das Landschaftspark-Programm des Verbands Region Stuttgart gefördert, sofern bis Ende dieses Jahres abgerechnet werden kann. Von den knapp 850 000 Euro Gesamtkosten muss die Stadt Leonberg etwa 170 000 Euro tragen. 680 000 Euro zahlt der Regionalverband.