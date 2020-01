Kleintierzüchter in Renningen Es gackert, schnattert und kräht

„Die Chemie stimmt“

Auch Klaus Kaufhold, der Vorsitzende des Calwer Kreisverbandes mit 430 Mitgliedern in 12 Vereinen, zeigte sich zufrieden. „Die Chemie zwischen den beiden Verbänden stimmt einfach“, sagte er. Die dritte gemeinsame Schau sei schon in Planung. Die Haltungsbedingungen für Geflügel würden immer schwieriger, in Wohngebieten dürfe oft kein Hahn gehalten werden. Vereine mit einer eigenen Zuchtanlage seien da im Vorteil. Auch gebe es immer weniger Jugendliche, die am Hobby Kleintierzucht Spaß hätten, so Klaus Kaufhold.