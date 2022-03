Seniorenzentrum Weil der Stadt Das Bürgerheim ist einzugsbereit

Es geht um den Quartiergedanken

Dass das Angebot für die Menschen vor Ort gut verzahnt ist, war und ist wesentlicher Teil der Planungen vor Ort: „Wir wollen einen Quartiergedanken installieren“, betont Geiger. Nur so könne man ein breites Angebot im Sinne der Altenpflege bieten. Andere Schnittstellen soll es etwa auch zwischen Tages- und stationärer Betreuung geben. So könnten Mitarbeiter der Tagespflege etwa einen temporären Platz im Bürgerheim vermitteln. Damit würde der Pflegebedarf steigen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Bedarf an altersgerechten Wohnungen wächst

Teil des Quartiergedankens ist auch die Begegnungsstätte im Erdgeschoss des neuen Bürgerheims. Hier soll einmal die Woche der offene Mittagstisch stattfinden, zu dem nicht nur Bewohner, sondern auch andere Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Außerdem möchte die Keppler-Stiftung den Raum als Veranstaltungsfläche für Vereine, Institutionen und andere Gruppen anbieten – im besten Falle für Aktionen, bei denen auch die Bewohner beteiligt werden. „Damit soll auch das Leben aus der Stadt hier Einzug halten“, erklärt Geiger.

Die Heimbewohner freuen sich schon

Platz soll die Begegnungsstätte auch für das traditionelle Kaffeestüble bieten, das aufgrund der Coronapandemie gerade pausiert. Elvira Strohhäcker, die Vorsitzende des Heimbeirates und Leiterin des Kaffeestübles, freut sich aber trotzdem schon auf den Tag, an dem es in den neuen Räumen weitergeht: „Oben war es eng und nicht so freundlich“, sagt sie. „Aber hier ist alles sehr großzügig und hell.“ Auf den Umzug freuen sich auch die 60 Heimbewohner, berichtet Strohhäcker. „Alle sind aufgeregt.“

Bis zum Umzug in der ersten Aprilwoche dauert es nun nicht mehr lange, für die rund 65 Mitarbeiter des Bürgerheims wird die Arbeit aber auch danach noch nicht getan sein. Denn wo die Zimmer im alten Gebäude auf langen Fluren lagen, sind die hier auf vier Wohngruppen mit jeweils 15 Plätzen verteilt. Die kompaktere Aufteilung bringt auch neue Strukturen mit sich. „Es gibt viel Neues einzuüben“, sagt Geiger. „Aber wir fühlen uns gut vorbereitet.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Gute Nachbarschaft in Weil der Stadt

Das alte Gebäude des Bürgerheims soll langfristig abgerissen und die Fläche für Wohnungsbau genutzt werden. Für die nächsten zwölf Monate ziehen dort aber zunächst Geflüchtete aus der Ukraine ein.