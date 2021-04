Weil der Stadt Mehr Platz in der Rappelkiste für eine dritte Gruppe

Weil der Stadt - In der Kita Rappelkiste ist es rappelvoll. Und nicht nur dort: In Weil der Stadt gibt es immer mehr Kinder, die einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben. Deshalb hat die Kepler­stadt in der Vergangenheit die Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zusammen mit freien und kirchlichen Trägern immer weiter auf heute 736 Plätze ausgebaut.