Kinderbetreuung in Renningen Das wichtigste Ziel: Erzieher finden

In der Prognose sieht die Entwicklung in Renningen sehr positiv aus, demnach könnte es in Zukunft einen deutlichen Überschuss an Plätzen geben. „Diese Prognosen sollte man allerdings mit Vorsicht genießen“, so Dreßen. Denn schon für 2019 war einst ein Plus von 45 Plätzen prognostiziert worden, „und am Ende waren wir voll belegt“. Seine Empfehlung lautete daher, auch im Hinblick auf die neue Kita für das neue Baugebiet Schnallenäcker III und die Erweiterung in der Merklinger Straße, keine Kapazitäten zu reduzieren. „Wir müssen schon jetzt eine starke Position erreichen, damit wir die neuen Gruppen und Kitas eröffnen können, da müssen wir Gas geben.“

Ganztagsplätze sind so gefragt wie nie

Die nächste große Herausforderung: Ganztagesplätze. Auf solche gibt es zwar keinen gesetzlichen Anspruch. „Aber der Bedarf der Eltern ist fast immer begründet“, so Dreßen. „Das sind zum Beispiel junge Familien, die sich gerade ein Haus gekauft haben und bei denen deshalb beide Elternteile voll arbeiten müssen.“

Der Bedarf an Ganztagesplätzen sei jetzt schon so hoch wie nie und werde auch weiter steigen. Gleichzeitig wird das Arbeiten in Ganztagseinrichtungen von vielen Erzieherinnen und Erziehern als unattraktiv betrachtet, die meisten arbeiten lieber in Regelgruppen oder welchen mit verlängerten Öffnungszeiten. „Daher stehen aktuell vier Einrichtungen mit insgesamt 140 Ganztagsplätzen vor einer möglichen Reduzierung der Öffnungszeiten auf VÖ im September 2022“, warnte er.

Möglichkeiten, diesem Problem kurzfristig zu begegnen, sei eine Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze durch bessere Bedingungen oder das Nutzen von freien Räumen für Ganztagsbedarfe. „Für das Kindergartenjahr 2022/23 und die folgenden müssen wir überlegen, inwiefern die Fixierung auf 50 Stunden Öffnungszeit noch eine realistische Zielgröße ist.“