Kinderbetreuung in Renningen Betreuung für die Kleinsten wird gefragter

Im Hinblick auf die Krippenplätze wurden einige Maßnahmen bereits umgesetzt, zum Beispiel die Umwandlung einer Kindergartengruppe in der Wiesenstraße in eine Krippengruppe. In naher Zukunft sind weitere Projekte geplant: Zehn weitere Betreuungsplätze entstehen im U3-Bereich in der Krippe Wiesenstraße, die Umsetzung erfolgt zum 1. Januar 2022. Auch im Kita-Neubau in Schnallenäcker III sind neben drei Kindergartengruppen außerdem drei Krippengruppen geplant. Dieser soll bis zum Jahr 2024 fertig sein. Insgesamt bedeutet das 30 neue Krippenplätze.

Innenentwicklung im Auge behalten

Weitere Überlegungen sind, den Handlungsspielraum durch den sinkenden Bedarf an Kindergarten- zugunsten von Krippenplätzen zu nutzen, zum Beispiel in der Blumenstraße, Lehenbühlstraße oder auf anderen innerstädtischen Flächen, außerdem weitere Projekte in der Wiesenstraße. „Um die Differenz zwischen U3 und Ü3 weiter zu reduzieren, könnte man in den Kindergärten Kinder ab zwei Jahren aufnehmen“, regte Dreßen an. Das sei grundsätzlich sinnvoll und zu überlegen, „bisher fand das aufgrund der angespannten Platzsituation aber keinen Platz in den Überlegungen“.

All diese Ansätze stehen jedoch unter Vorbehalt: „Wenn sich die Nachverdichtung in Renningen weiter überproportional entwickelt, könnte sich der prognostizierte Spielraum relativieren.“ In jedem Fall empfiehlt die Verwaltung daher eine schrittweise Umsetzung der einzelnen Projekte, „mit jährlichem Abgleich der innerstädtischen Entwicklung“.

Was der Verwaltung heute schon Kopfzerbrechen bereitet, ist die vom Land beschlossene Verlegung des Stichtags für den Grundschuleintritt, wie Daniel Dreßen berichtete. Die Verweildauer im Kindergarten wird sich dadurch um letztlich drei Monate verlängern, also müssen zur selben Zeit mehr Kinder im Kindergarten betreut werden. „Das wird zu massiven Problemen führen“, prognostizierte Daniel Dreßen nicht nur für Renningen. „Die durchschnittliche Jahrgangsbreite erhöht sich damit um 25 Prozent.“