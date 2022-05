Die Aktion Sonnenschein findet am Samstag, 14. Mai, bei Edeka Karow & Sommer und im dm-Markt in der Benzstraße statt. Mitglieder des Jugendgemeinderats werden dort Stände aufbauen und um Produktspenden bitten, die dann an Bedürftige in Renningen und Malms­heim verteilt werden. Und so funktioniert’s: Die Kunden können zusätzliche Lebensmittel oder Drogerieprodukte einkaufen und diese dann als Spende bei den Jugendlichen abgeben. Informationen, welche Produkte gebraucht werden, gibt es ebenfalls an den Ständen. Die Verteilung erfolgt später direkt über den Jugendgemeinderat.