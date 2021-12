Jugendbeteiligung in Renningen Jugendrat hat Neuwahlen schon im Blick

Renningen - Die Mitglieder des Renninger Jugendgemeinderats legen auch in der Coronazeit die Hände nicht in den Schoß. Vor Kurzem schoben sie einen ganzen Samstag lang Schicht vor einem Drogeriemarkt und dem benachbarten Lebensmittel-Supermarkt. Anlass war die Sonnenschein-Aktion der gewählten Jugendvertreterinnen und -vertreter. Dabei baten sie die Kundschaft, einen Artikel mehr als benötigt zu kaufen und diesen zu spenden. Die Verteilung an hilfsbedürftige Mitbürger wird von der Stadt organisiert. „Die Resonanz war sehr groß“, erzählt Alicia Haug, die Vorsitzende des Jugendgemeinderats (JGR). „Wir hatten am Abend mehr als 20 Umzugskisten voll zusammen.“