Jugendgemeinderat Renningen Sie wollen einiges bewegen

Kontakt zu den Partnerstädten

Im November soll dann in einer Klausurtagung festgezurrt werden, was die Jugendlichen sich für ihre Legislaturperiode an Projekten vornehmen wollen. Dabei wird sie ein professioneller Teamer unterstützen. „Für mich hat die Arbeit im Jugendgemeinderat neben den Einblicken in die Politik auch den Reiz etwas über Management und Wirtschaft zu erfahren“, sagt der 16-jährige Krawietz. Neben der Pflege des Renninger Dirtparks, einer Cross-Strecke für Radfahrer, steht für die beiden Vorsitzenden ganz oben auf der Agenda, bei der Stadt anzuregen, neue öffentliche Treffpunktmöglichkeiten in Renningen und Malmsheim zu schaffen, an denen sich Jugendliche auch abends aufhalten können.