Jugendgemeinderat Renningen Jetzt werden Kandidaten gesucht

Mehr als 27 000 Euro für den Skatepark gesammelt

Der JGR in Renningen besteht aus 18 Jugendlichen, die auf verschiedene Schulen in Renningen und Umgebung gehen. Gewählt wird er für zwei Jahre. Die Mitglieder tagen in der Regel einmal im Monat, zum Teil gibt es auch noch zusätzliche Arbeitskreise für besondere Projekte. Für kleinere Projekte, zum Beispiel Partys, haben sie ein festes Budget zur Verfügung, das sie eigenständig ausgeben dürfen. Manche Projekte, wie die jüngsten Umbauten am Skatepark, sind natürlich erheblich teurer. Hier hat der Jugendgemeinderat sogar die Möglichkeit, Anträge im Gemeinderat einzureichen. Oder er kann selbst auf Sponsorensuche gehen. Für weitere Verschönerungen des Skateparks sind so mehr als 27 000 Euro zusammengekommen.