Was liegt mir am Herzen? Familie, Freunde, Musik und nicht allein sein

Die Musik spielt in Vanessa Speidels Leben eine zentrale Rolle. Foto: privat

Musizieren vor dem Gespräch

Ich kenne Vanessa seit vielen Jahren, trotzdem bin ich sehr gespannt darauf, sie näher kennenzulernen, als ich sie am zweiten Adventssonntag in Warmbronn besuche. Vanessa freut sich sehr über mein Kommen und strahlt mich freundlich an. Sie nimmt mich mit in ihr Zimmer und schon auf den ersten Blick sehe ich, was eine zentrale Rolle in ihrem Leben einnimmt: die Musik! Das Zimmer ist ein richtiges Musikerzimmer, in jeder Ecke steht ein Musikinstrument; eine Gitarre, ein kleines Akkorden, ein Keyboard, eine Cajon und natürlich viele CDs im Regal.

Und deshalb beschließen wir, dass wir zuerst einmal zusammen ein bisschen Musik machen, bevor wir mit dem Gespräch anfangen. Wir spielen miteinander Weihnachtslieder, nutzen alle Instrumente, die sie hat und haben viel Spaß dabei. Vanessa ist in ihrem Element. Beste Bedingungen also, um in lockerer Atmosphäre mit dem Gespräch zu beginnen, wobei es dieses Aufwärmen sicher nicht gebraucht hätte, da Vanessa ein überaus offener und freundlicher Mensch ist.