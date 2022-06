500-Euro-Prämie entwertet Arbeit von Profis?

In den sozialen Medien heimste die Stadtverwaltung für die Ausschreibung aber nicht nur Lob ein. Besonders die im Ausschreibungstext genannte Dateiform, in der die Ideen eingereicht werden sollen, lies anklingen, als würde man für 500 Euro Prämie ein annähernd professionelles Ergebnis erwarten – obwohl die Ausschreibung sich explizit an alle Bürgerinnen und Bürger wendet. Denn gewünscht war eine Vektordatei, ein Dateiformat, das besonders professionelle Grafiker nutzen. Dass man mit der Formulierung und den gewünschten Abgabekriterien einen Fehler gemacht hat, räumt nun auch die Stadtverwaltung ein. „Da war berechtigte Kritik drin“, so Walter.