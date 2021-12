Weil der Stadt Neue Homepage, aber keine Bürgerapp

Auch einige Gemeinderäte schienen von der erneuten Besprechung im Ausschuss überzeugt worden zu sein. „Ich habe im FVA gesehen, was eine Webseite alles kann“, sagte etwa SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Schmalz. „Das wird in vier, fünf Jahren nicht billiger, sondern nur teurer.“ Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Buhl sprach sich für das Projekt aus. „Das gehört zu einer modernen Verwaltung“, sagte er. „Und nur mit moderner IT kann man in die Zukunft gehen.“