Hofläden im Altkreis Vor Ostern boomt der Eierverkauf

Die weißen Eier sind besonders beliebt

„Und was natürlich immer geht, sind Eier“, sagt Gabi Zimmermann. „Das fängt so zehn Tage vor Ostern an, dass der Absatz deutlich zunimmt.“ Am Hof haben die Zimmermanns mittlerweile vier sogenannte Hühnermobile im Einsatz. Diese mobilen Hühnerställe ermöglichen eine Freilandhaltung auch ohne ein riesiges Freigelände, weil die Hühner mit dem Mobil flexibel zu unterschiedlichen Standorten gebracht werden können. Am Bioland-Bauernhof Philadelphia in Leonberg gibt es sogar Bioland-Eier. Besonders beliebt zu dieser Jahreszeit: „Die weißen Eier, weil man die natürlich besser färben kann“, sagt Sebastian Soiné vom Biolandhof.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Eine Markthalle in der Ditzinger City?

Bereits gekochte und gefärbte Eier werden dort aber nicht verkauft, auch bei den Zimmermanns gibt es die fertige Variante für gewöhnlich nicht. „Die Nachfrage nach den rohen Eiern ist so groß, dass es bis Ostern so schon oft knapp wird“, sagt Gabi Zimmermann. Der Aufwand lohne sich daher normalerweise nicht. „Da unsere Hühner aber gerade gut legen, haben wir uns dieses Jahr kurzfristig entschlossen, doch Eier zu färben.“ Das Interesse bei den Kunden sei auf jeden Fall da, sagt sie. „Wir hören dann so etwas wie: ,Wenn sie von euch kommen, weiß ich wenigstens, dass es was Gescheites ist.‘ Da merkt man, dass es den Leuten schon wichtig ist.“

Eier aus Bodenhaltung sind oft kleiner – und praktischer

In anderen Hofläden sind die Erfahrungen zum Teil anders. „Ich habe das Gefühl, dass das bei den gefärbten weniger hinterfragt wird, wo sie herkommen“, sagt Lea Deuss. Bei den rohen sei die Haltungsform viel mehr ein Thema. Sie selbst erhält ihre bunten Ostereier aus Bodenhaltung von einem Hof in Schafhausen.

Die Müllers lassen zum Teil auch Eier vom eigenen Hof einfärben, um sie im eigenen Laden zu verkaufen. Nur, wenn es, wie jetzt, etwas knapp wird, werden Eier von außerhalb zugekauft. „Aber selbst bei unseren eigenen Eiern nehmen wir die aus der Boden-, nicht die aus der Freilandhaltung.“ Der Grund ist ein ganz pragmatischer: Die Eier aus Bodenhaltung seien für gewöhnlich kleiner und eigneten sich daher besser zum Einfärben. „Die Kunden fragen schon, ob die bunten Eier von unserem eigenen Hof kommen oder zugekauft sind“, sagt Karl Müller. Nach der Haltungsform habe sich aber noch niemand erkundigt.