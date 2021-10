Lange Einkaufsnacht in Eltingen Zu Gast bei Freunden

Apropos Weinglas: Zwei Euro mussten die Gäste dafür einmalig berappen. Dafür konnten sie es sich überall kostenlos füllen lassen. „Das ist das Glas vom goldenen Esel, das füllt sich auf wundersame Weise immer wieder selbst“, meinte Marc Schmidt vom Herrenausstatter Wibbel. Das Geschäft macht schon seit vielen Jahren bei den Aktionen der Werbegemeinschaft mit. Den verkaufsoffenen Sonntagen wurden gerichtlich enge Grenzen gesetzt. Sie müssen im Zusammenhang mit einem Event stehen, das ohnehin ein Publikumsmagnet ist, wie der Pferdemarkt oder die Oldtimer-Rallye „Leo Motor Classic“, die coronabedingt nicht stattfand. Stattdessen nun die langen Einkaufsnächte. „Die Kunden kommen durchaus auch zum Kaufen“, so Marc Schmidt.

Das bestätigt auch Friedbert Sigloch von Betten Leo in der Römergalerie. Es seien etliche Kunden da gewesen, die Rabatte genutzt und warme Decken, Kissen oder Bettwäsche gekauft haben. „Wir sind gerne mit dabei, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr zu Eltingen gehören“, so Sigloch.

Gute Beziehungen pflegen

Kunden- und Nachbarschaftskontakte pflegen, war hingegen in der Werkstatt von Willi Wendels Kfz-Technik GmbH angesagt. „Wir verkaufen zwar auch Dosenwurst von unseren Tieren, aber das ist nicht unser Hauptgeschäft“, sagte der Nebenerwerbslandwirt und CDU-Stadtrat. Unter die Gäste hatten sich der Freie Wähler-Stadtrat Georg Pfeiffer mit seiner Frau Susan Gschwender gemischt. „Wir wohnen hier in Eltingen und sind gerne an einem solchen Abend unterwegs“, sagte die Immobilienmaklerin.

Die beiden waren später auch bei Schaal Bad und Design-Geschäft an der Brennerstraße zu sehen. Geschäftsführer Tilo Kraus schnitt dort auf einer historischen Schneidemaschine leckeren Parma-Schinken für die vielen Gäste, unter ihnen auch Baubürgermeister Klaus Brenner. „Das ist heute so etwas wie die inoffizielle Eröffnung unserer neuen Bad-Ausstellung, was wir wegen Corona bisher nicht offiziell machen konnten“, so Kraus.

Auch zu später Stunde wird geschaut

Eher zum Schauen standen auch noch nach 21 Uhr Neugierige vor dem Geschäft von Optik Fassl von Sabine Frederking. In den Schaufenstern hängen Plakate mit optischen Phänomenen, wie sie im Rathaus zum 50-jährigen Geschäftsjubiläum gezeigt werden. „Wir freuen uns, wenn die Leute die Optik einmal anders wahrnehmen“, so Frederking.

Ähnlich war es auch beim Elektrofachgeschäft Elkelb an der Brennerstraße. „Bei uns hat es etwas gedauert, bis die Leute heute hier ankamen“, sagte die Geschäftsführerin Monika Fischer mit Verweis auf die Randlage ihres Betriebs. Dann aber schmeckte auch hier ein Tröpfchen wie der Kerner vom Schumisberg mit einem Anteil Silvaner von der Feinau von Christian Bock, der gerade auf biologischen Anbau umstellt.