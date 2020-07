„Gläserne Produktion“ im Netz Bilder aus dem Kuhstall und von den Feldern

Das wollte Sebastian Soiné vom Philadelphia-Biolandhof in Leonberg so nicht hinnehmen. Am Sonntag sollten sich hier die Tore des Biolandbetriebs öffnen. Um dennoch einen Einblick in die Arbeit und die Lebensmittel- und Milchproduktion geben zu können, hat der Betrieb nun nach einer Idee von Gärtnereichef Soiné einen Film gestaltet.